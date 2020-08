50 Schlachthof-Mitarbeiter bei Westvlees legen positiven Corona-Test ab

Nachdem zunächst 6 und danach 18 Mitarbeiter aus der Schlachtabteilung des westflämischen Schweinefleischproduzenten Westvlees einen positiven Corona-Test abgelegt haben, sind mittlerweile 50 Mitarbeiter von 193 offiziell infiziert. Westvlees will alle 850 Beschäftigte an seinem Standort in Westrozebeek testen lassen.