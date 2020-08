Hitzewelle kommt ins Rollen: nächsten Dienstag bis 36 Grad heiß

Mit 30 Grad im Schatten am Mittwoch kommt die erste Hitzewelle ins Rollen: Sie soll am Sonntag ihre vorläufige Spitze mit 35 Grad erreichen. Tropische Temperaturen von der Küste bis in die Ardennen. In Flandern sind die Freiluftbäder der Provinz bis auf den letzten Platz ausgebucht.