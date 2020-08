Erste Bilder vom offiziell eröffneten "Corona-Test-Dorf" in Antwerpen

Das erste "Corona-Test-Dorf" wurde am Donnerstag in Antwerpen eröffnet. Der Andrang war mäßig. Aber das dürfte sich in den kommenden Tagen ändern, wenn alle Formalitäten (Aufforderung zum Test, Code, Anmeldung usw.) ohne Hindernis verlaufen. Die Anlage befindet sich auf dem Gelände Park Spoor Oost im Stadtteil Borgerhout. Getestet werden alle, die keine Symptome zeigen, aber aus einem Risikogebiet nach Belgien zurückkehren oder mit einer infizierten Person in engem Kontakt waren.