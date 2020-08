Brüssel führt vorläufig keine Maskenpflicht ein

Gegenwärtig zählt die Region der 19 Brüsseler Gemeinden 38 Corona-Fälle je 100.000 Einwohner. Ministerpräsident Vervoort (Foto unten) geht davon aus, dass die Schwelle von 50 Corona-Infizierten wohl Mitte nächster Woche überschritten werde.

„Auf dem Grundgebiet der Region stellen wir in den letzten Wochen eine deutliche Zunahme der Corona-Fälle fest“, sagte Inge Neven, Leiterin der Brüsseler Gesundheitsinspektion, nachdem die Brüsseler Behörden und Gesundheitsexperten die Situation und eventuelle zusätzliche Maßnahmen im Regionalen Sicherheitsrat besprochen hatten: „Zwischen dem 30. Juli und dem 3. August ist die Anzahl der Neuinfektionen exponentiell gestiegen“.

Diese Entwicklung setzt sich fort, wenn auch in einem weniger ausgeprägtem Maße, fügte Neven hinzu: Am Mittwoch wurde 58 neue Fälle registriert gegenüber 67 am Dienstag.