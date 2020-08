Flandern "dunkelorange" auf europäischer Coronakarte - Einreiseprobleme für Belgier in einigen Ländern

Das ECDC passte die farbliche Kennzeichnung Flanderns in dunkelorange an, da in den vergangenen beiden Wochen in diesem belgischen Bundesland über 60 Infizierungen mit Covid-19 pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Die Wallonie bleibt noch knapp orange da die Zahl der Coronainfizierungen dort noch in der Kategorie 20 bis 60 Fälle auf 100.000 Einwohnern bleibt.

In Luxemburg wurden in den vergangenen Wochen 120 Fälle pro 100.000 Einwohner festgestellt, weshalb das kleine EU-Land rot gefärbt bleibt. Dort wird allerdings umfassend und weiträumig auf Corona getestet. Auch einige Regionen in Spanien, Bulgarien und Rumänien bleiben auf der ECDC-Karte rot gefärbt.