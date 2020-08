Hitzewelle: "Code orange" für fast ganz Belgien - Ab Samstag gilt "Code rot"

Belgien befindet sich in einer Hitzewelle, bei der immer weiter warme Luft in Richtung des Landes kommt. An der Küste und in den Höhenlagen der Ardennen ist es in diesen Tagen etwas frischer als im Rest des Landes.

Inzwischen sorgen Hitze und Trockenheit für akute Brandgefahr in den Naturschutzgebieten in den Provinzen Antwerpen und Limburg und auch im Hohen Venn im Grenzgebiet zwischen der Provinz Lüttich in Ostbelgien und der Aachener Region.

Ohnehin warnen die Behörden davor, Trinkwasser zu verschwenden. In verschiedenen Landbaugebieten in Flandern ist es inzwischen wieder untersagt, Wasser aus Wasserläufen, Seen und Teichen abzupumpen. In einigen Landkreisen wurden bereits strenge Regelungen zum Umgang mit Wasser erlassen.