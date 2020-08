Saisonstart in Belgiens erster Liga dann doch ohne Probleme (und ohne Westerlo)

Westerlo bleibt in der zweiten belgischen Fußball-Liga, in der Liga 1B also. Der Fußballverein wollte mit einer einstweiligen Verfügung gegen den Fußballverband KBVB und gegen die Pro League, der Dachverband der belgischen Profimannschaften, erreichen, in der ersten Liga antreten zu dürfen. Doch dies entbehrte jeglicher juristischer Grundlage, so der zuständige Richter.