Die Hitze ist für den Obstanbau in weiten Teilen Flanderns ein Drama

In diesen Tagen erleiden Äpfel und Birnen auch auf den flämischen Anbauflächen einen regelrechten Sonnenbrand. An De Rijck, Obstbäuerin in Brussegem, einer Teilgemeinde von Merchtem in Flämisch-Brabant, ist am Boden zerstört: „Bei extremer Hitze haben es Äpfel und Birnen an den Bäumen viel zu warm und fangen an zu kochen. Und dadurch bekommen die Äpfel Flecken durch die Verbrennung (Fotos). Die sehen eigentlich aus, wie große braune und verrottende Flecken.“