Temperaturrekord: Es ist heiß in ganz Belgien - Nur an der Küste ist es erträglicher

Überall im Land ist es an diesem Samstag heiß und überall versuchen die Leute, aus dieser Hitze zu bleiben. Viele haben sich deshalb dazu entschlossen, an die belgische Nordseeküste zu fahren, um sich die „Code rot“-Tage erträglicher zu gestalten. Die Autobahn E40 in Richtung Küste war voll, doch die Bahn sorgte mit 7 Sonderzügen für Entspannung. Am Nachmittag nahm der Druck an der Küste doch etwas zu, als mehr und mehr Menschen dort eintrafen. Und, ein Hitzerekord wurde gebrochen.