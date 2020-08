"Ich war eine Schande, ich war die schmutzige Wäsche von König Albert II."

Delphine Boël, Künstlerin und die uneheliche Tochter von Belgiens früherem König Albert II., zeigt in einer Galerie in Knokke neue Arbeiten. Diese Werke entstanden in der Zeit der Verfahren, die die in London lebende Künstlerin auf juristischem Wege angestrengt hatte, um von ihrem leiblichen Vater anerkannt zu werden, was auch letztendlich im Januar dieses Jahres gelang. Gegenüber VRT NWS nahm sie zum ersten Mal Stellung zu ihren Leben als Künstlerin und als ungeliebte Tochter des belgischen Ex-Königs.