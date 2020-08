Spannende Orte: Die 4 Jahreszeiten in Berchem

Überall sind Zeichnungen, detailreiche Mosaike, farblich je nach Haus unterschiedliche Linien, Erker und Elemente zu finden und innen sind Böden und Flure voller Mosaikbilder gestaltet und die Treppenhäuser weisen typische Art-Nouveau-Elemente auf, wie Blumen, Stuckaturen und verspielte Treppengeländer. Überall, sowohl außen von der Straßenseite her, als auch innen oder in Gärten und Terrassen unterstreichen schmiedeeiserne Geländer und strukturelle Elemente die Verspieltheit der Entwürfe. Das gesamte Viertel reiht eines nach dem anderen wunderbare Häuser der verschiedensten Baustile an, besonders solche, die an der Schwelle des 19. zum 20. Jahrhundert „voll im Trend“ waren.