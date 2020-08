Die Corona-Neuinfizierungen in Belgien steigen nicht mehr so stark an

Die durchschnittliche Zahl der neuen Covid-19-Infizierungen in Belgien steigt auf Tagesbasis nicht mehr so stark an, wie in den vergangenen Tagen, die das staatlich-belgische Gesundheitsamt Sciensano meldet. In der Woche von 30. Juli bis zum 5. August infizierten sich täglich etwa 564 Personen mit dem Coronavirus. Das entspricht „nur noch“ einem Anstieg um 19 % gegenüber dem vorherigen Messzeitraum.