Spannende Orte: Das Kanalmuseum von Brüssel

Das Kanalmuseum in Brüssel befindet sich in einem der Pavillons am Anderlechtsepoort. Aber, bei einem Rundgang durch Teile des Kanalsystems unter der Hauptstadt muss man sich auf einiges einlassen, wie Dominique, Führerin durch das Museum und die Kanäle, gegenüber VRT NWS andeutete: „In diesen tropischen Temperaturen ist dies echt zu empfehlen, denn es ist hier viel frischer als überirdisch. Aber, hier gibt es auch 85 % mehr Feuchtigkeit und hier gibt es einen kleinen Geruch, doch krank werden kann man hier nicht.“

Inzwischen entwickelt sich das Brüsseler Kanalmuseum zum Geheimtipp und es finden Besucher aus der ganzen Welt den Weg hierher: „Das ist auch einmalig hier, denn es gibt nicht so viele unterirdische Museen. Die Zenne verläuft hier auch unter der Erde, unter dem Museum hindurch und man kann hier und da auch mal einer Ratte begegnen. Doch man braucht keine Angst zu haben, die tun nichts. Beim kleinsten Geräusch hauen die sofort ab.“

