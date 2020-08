Timelapse: So sah es am Strand von Blankenberge am Samstagnachmittag aus

Die Hitzewelle hatte am Samstag für einen Ansturm von Touristen aus dem Inland an der belgischen Nordseeküste gesorgt. Doch bis zu den Rangeleien in Knokke-Heist und am Strand von Blankenberge blieb die Lage ruhig und unter Kontrolle, wie unser Timelapse-Video zeigt, das aus Bildern einer Überwachungskamera dort aufgenommen wurde. Die Bewegungen zu beobachten und zu registrieren, ist für die Stadtverwaltungen der Küstenbadeorte ein wichtiges Mittel, um in diesen Coronazeiten die Besucherströme leiten zu können.