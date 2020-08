Wout Van Aert hat den Radsportklassiker Mailand-San Remo gewonnen

Der 25 Jahre alte belgische Radprofi Wout Van Aert von der niederländischen Jumbo-Visma-Mannschaft hat am Samstag die 111. Ausgabe des Radsportklassikers Mailand-San Remo gewonnen. Damit ist Van Aert der erste Belgier seit Fons De Wolf 1981 und Andrei Tschmil 1999, der die „Primavera“ gewinnen konnte. Wout Van Aert kam in einem Millimetersprint gegen den Franzosen Julian Alaphilippe vom belgischen Team Deceuninck-Quick Step als erster über die Ziellinie in der Via Roma in San Remo.