Der Ball rollt wieder: Erster Spieltag in der belgischen Liga 1A

Am ersten Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga gab es am Wochenende den Anstoß zum Start der neuen Saison 2020/2021. Dabei gab es einige Überraschungen zu verzeichnen. Der Spieltag findet am Montagabend mit zwei weiteren Begegnungen seinen Abschluss. Alle Spiele fanden Corona-gerecht ohne Publikum statt.