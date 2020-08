Die Feuerwehr hilft: Ein Landwirt hatte kein Wasser mehr für seine Kühe

Bei einem Landwirt in Diksmuide in Westflandern drohten die Kühe auf der Weise auszutrocknen, da die Wasserreserven des Bauern aufgebraucht waren. In seiner Not rief der Landwirt die Feuerwehr .an und diese rückte mit 7.000 Litern frisches Wasser ab. „Tieren in Not helfen wir immer“, sagte Filip Vandenberghe, der Kommandant der Feuerwehr von Diksmuide.