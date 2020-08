Randale und zu große Menschenmassen an der Küste: Wie geht es jetzt dort weiter?

Das waren in erster Linie Tagestouristen, die mit dem Auto oder mit Sonderzügen der Bahn an die Küste fuhren. Zeitweise ging hier nichts mehr, weil es in einigen der Badeorte keine freien Parkplätze mehr gab und weil doch zu viele Menschen mit dem Zug gekommen waren.

Am Sonntag war es ruhiger in Blankenberge, weil die Polizei Tagestouristen zurückgewiesen hatte bzw. weil bekanntgegeben wurde, dass solche Gäste unerwünscht waren. Doch Daphné Dumery (N-VA), die Bürgermeisterin des populären Badeortes will so nicht weitermachen: „Eine ganze Woche Tagestouristen gegenhalten, das geht nicht. (…) Ein Strand ist ein öffentlicher Raum. (…) Doch wir müssen etwas tun, denn so kann es nicht weitergehen.“Aus Knokke-Heist verlautet aber, dass man vorerst keine Tagestouristen mehr in der Stadt und am Strand haben will.