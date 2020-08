Remco Evenepoel gewinnt die Polen-Rundfahrt - Belgier prägen die Saison

Der belgische Radprofi Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) hat am Wochenende die Polen-Rundfahrt gewonnen. In der Schlussetappe in Krakau reichte ihm ein 76. Rang für den Gesamtsieg. Die Etappe gewann Evenepoels italienischer Mannschaftskollege Davide Ballerini vor dem Deutschen Pascal Ackermann und dem Italiener Alberto Dainese.