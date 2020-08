Spannende Orte: Baarle Hertog/Nassau - Wo ist denn hier die Grenze?

Traktate, der Westfälische Frieden und Grenzkommissionen

Was danach auf historischer Ebene geschah und zur heutigen „Zweistaatensituation“ führte, ist nur schwer nachzuvollziehen. Nur so viel: Am Ende des 80-jährigen Krieges gab es bei der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens in Münster im Jahr 1658 Probleme mit Baarle.

In Münster wurde die Grenze zwischen den Nördlichen und den Südlichen Niederlanden gezogen und diese Grenze verlief quer durch das Herzogtum von Brabant. Hierdurch wurde Baarle-Hertog, das zur Baronie von Turnhout gehörte, den Südlichen Niederlanden zugesprochen und Baarle-Nassau als Teil der Baronie von Breda den Nördlichen Niederlanden. Auf diesem Wege erhielten die verschiedenen Enklaven zum ersten Mal ihren internationalen Charakter.

Neue Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien

Mit dem Traktat von Maastricht wurde 1843 dann die Grenze zwischen den Niederlanden und dem „neuen“ Königreich Belgien festgelegt. Dabei erschien es (jetzt wird es lustig) schwierig, eine genaue Grenze zwischen dem Grenzpfahl 214 in Poppel und dem Grenzpfahl 215 in Meerle zu ziehen. Im Traktat von Maastricht wurde daraufhin die Nationalität einer jeden einzelnen Parzelle in Baarle angegeben.

Erst 1974 gelang es einer zweiten internationalen Grenzkommission, die Löcher zwischen den beiden Ländern „zu stopfen“ und es dauerte letztendlich bis zum Jahr 1995, bis diese Grenzen zwischen den Enklaven offiziell als Landesgrenzen anzuerkennen. Das geschah über Landmessungen, die eine dritte Grenzkommission durchführen ließ.