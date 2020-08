Die steigende Zahl der neuen Corona-Infizierungen flacht weiter ab

Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus steigt in Belgien zwar weiter an, doch die Steigungskurve flacht ab. In der Woche vom 1. bis zum 7. August haben sich täglich 588 Personen mit Covid-19 angesteckt, was einen Anstieg um 11 % gegenüber dem vorangegangenen 7 Tage-Messzeitraum darstellt.