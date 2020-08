Eine wahre Plage: Angriff der Kartoffelkäfer in Kapelle-op-den-Bos

Die Ortschaft Kapelle-op-den-Bos in der Provinz Flämisch-Brabant wird gerade von einer Kartoffelkäferplage heimgesucht. Die Käfer, auch Coloradokäfer genannt, kommen aus den nahegelegenen Maisfeldern in die Gärten und sogar in die Häuser. Die Landwirte sind gewarnt und werden wohl in Zukunft ihre Kartoffelfelder besser roden müssen…