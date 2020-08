Hitzewelle? Studierende aus Duffel gehen zum Lernen in die Kirche

In der St. Franziskuskirche von Duffel in der Provinz Antwerpen ist es kühl und ruhig, vielleicht bis auf das stündliche Läuten der Glocken. Rund 20 Studierende finden hier einen Platz, um zu lernen. Die Kirche stellt ihren Raum wochentäglich zwischen 8 Uhr am Morgen und 22 Uhr abends zum Lernen zur Verfügung.

Drinnen gibt’s Wifi und kaltes Mineralwasser und… göttliche Begleitung. Normalerweise öffnet Duffel den Studierenden die kommunale Bibliothek zum Studieren, doch diese ist dieses Jahr wegen Arbeiten geschlossen. Da kam das Angebot von Diakon Rob Allaert gerade recht, hierherkommen zu dürfen.