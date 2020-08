Spannende Orte: Auf den Spuren von Vincent Van Gogh in seiner Brüsseler Zeit

In den Monaten zuvor hatte (1853-1890) vergeblich versucht, in Amsterdam Theologie zu studieren. Danach verzichtete er darauf, Priester werden zu wollen. Prediger werden, das wollte er und deshalb kam er nach Brüssel an die flämische Evangelistenschule, die seinerzeit am Sint-Katelijnenplein (Foto oben) in der Hausnummer 5 zu finden war (Foto unten). Hier waren die Ansprüche geringer, doch nach drei Monaten wurde er doch nicht für die nächste Stufe zugelassen. So war die erste Episode des späteren Malers in Brüssel rasch zu Ende und er ging in die Borinage, um für die Kumpel im Bergbau zu predigen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)