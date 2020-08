Brüssel: Schwellenwert überschritten - Hier gilt ab sofort eine Maskenpflicht

Auffallend ist, und hier ist die Situation vergleichbar mit anderen Hotspot-Städten, wie kürzlich der Antwerpener Raum hier in Belgien oder auch z.B. New York, dass sich deutlich mehr Bewohner von dichtbevölkerten und eher ärmeren Stadtvierteln mit dem Corona-Virus infizieren.

Dirk De Vroey, Vorsitzender der Expertengruppe für Hausarzt- und Allgemeinmedizin an der Freien Universität Brüssel (VUB), gab gegenüber dem VRT-Sender Radio 1 am Mittwochmorgen an, dass in solchen Brüsseler Vierteln die Zahlen exponentiell steigen: „Sie stabilisieren sich nicht. Überdies liegen die Zahlen in einigen Gemeinden näher an 100 Infizierungen pro 100.000 Einwohner, als an 50.“

Das sei der Fall in den nordwestlich gelegenen Brüsseler Stadtteilen Sint-Gillis, Sint-Joost, Molenbeek oder Anderlecht, so De Vroey. Er ist übrigens der Ansicht, dass die allgemeine Mundmaskenpflicht in der Hauptstadt-Region nicht ausreichen wird: „Es wäre besser, wenn die Cafés und Kneipen um 23 Uhr schließen würden.“