Die Wetterbehörden bleiben bei "Code gelb" und die Notrufnummer 1722 bleibt operativ

Noch ist die Hitzewelle nicht zu Ende, doch es kündigen sich für die nächsten Tage einige Unwetter an. Das königliche Wetteramt KMI in Ukkel bei Brüssel meldet weiter Temperaturen von zwischen 29 und 36°C und wenig Wind. Allerdings kündigen sich lokal vor allem im Osten und im Zentrum des Landes Gewitterschauern an, die teilweise sehr heftig sein können und bei denen Hagel möglich ist.