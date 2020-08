"Sound of Silence": Belgiens Kultursektor reagiert auf das "Schweigen der Politik" mit Schweigen

Seit einigen Tagen sind viele Fotos, die Künstler und andere Akteure im Bereich Kultur und Veranstaltung auf deren Social-Media-Seiten zu sehen sind, durch neue Bilder ersetzt worden. Diese Bilder zeigen Gesichter, die von einem Banner überzogen sind, auf dem „Sound of Silence“ zu lesen ist. Damit will der Sektor einmal mehr auf seinen Notstand hinweisen, den er seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie in Belgien erleiden muss. Und, diese Aktion ist eine Reaktion auf das weitgehende „Schweigen der Politik“ zu dieser Situation.