Spannende Orte: Das Geburtshaus von Audrey Hepburn im Brüsseler Stadtteil Elsene

Am 4. Mai 1929 kam Audrey Kathleen van Heemstra Hepburn-Ruston in der Keienveldstraat, Hausnummer 48, als britische Staatsbürgerin zur Welt. Der Name Hepburn verwies auf Audreys adelige Großmutter väterlicherseits, doch er ist auf ihrer Geburtsakte nicht vermerkt. Aber, ihre Mutter, die ebenfalls adelige Baronin Ella van Heemstra, holte dies nach. Audreys Mutter kam aus einem niederländischen Geschlecht, das in den Kolonien des Landes zu Reichtum gelangte und das das Königin Wilhelmina zu ihren Freunden zählen konnte.

In zweiter Ehe (ihr erster Ehemann war ein niederländischer Ölmagnat, dessen Unternehmen heute als Shell bekannt ist) heiratete Baronin Ella den britisch-irischen Geschäftsmann und Bänker Joseph Ruston, der für seinen Arbeitgeber oft in Brüssel tätig war. Deshalb kann dessen Tochter Audrey auch in der belgischen Hauptstadt zur Welt - in der Keienveldstraat.

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)