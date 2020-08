Verbraucherschützer: "Die Preise sinken seit dem Lockdown nicht mehr"

Die belgische Verbraucherschutz-Organisation Test Aankoop/Tests Achats stellt fest, dass die Preise für Konsumgüter seit dem Lockdown in unserem Land nicht mehr sinken. Eher sei das Gegenteil der Fall, denn manche Markenartikel seien seitdem um bis zu 10 % und mehr teurer geworden. Die finanziellen Folgen der Coronakrise seien für die Privathaushalte auch in diesem Bereich immer deutlicher zu spüren, so Test Aankoop.