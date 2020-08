Große Unterschiede zwischen den  Provinzen, Virus auf dem Vormarsch  in der Brüsseler Region 

Aus der Grafik (unten) über die Corona-Infektionszahlen per Provinz geht hervor, dass die Ansteckungen in der Provinz Antwerpen noch stets viel höher liegen als in den anderen Provinzen und in der Brüsseler Region. In der vergangenen Woche wurden in der Provinz Antwerpen im Schnitt 203 Neuinfektionen registriert: Das sind mehr als doppelt so viele Fälle wie in den anderen Provinzen. Diese Entwicklung erklärt, warum in Antwerpen besonders strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie eingeführt worden sind.

Zum ersten Mal konnte in der Woche vom 3. bis 9. August aber auch ein Rückgang der Infektionszahlen festgestellt werden.

Auch in den Provinzen Limburg und Luxemburg sinkt die Zahl der Neuinfektionen.

Eine steile Zunahme ist in der Provinz Westflandern zu verzeichnen: Dort war das Virus bei dem Schweinefleischproduzenten Westvlees ausgebrochen.

In den wallonischen Provinzen ist die Entwicklung der neuen Infektionsfälle eher gering.