App mit Bürogeräuschkulisse wird zum weltweiten Internethit

Anfragen für Geräuschkulisse erhält Pigeon inzwischen auch aus dem Ausland. Aus den USA bekam er Anfragen, um die Klänge eines Waschsalons aufzunehmen und ins Internet zu stellen. „Das sind schöne Erinnerungen für viele Amerikaner. Früher begleiteten sie ihre Mutter in den Waschsalon und mussten dort eine Stunde warten. Meistens fingen sie dann schon mit den Hausaufgaben an. Viele erinnern sich an diese Zeit, die sie mit ihrer Mutter verbrachten, und an den Ort, an dem sie gut mit der Arbeit vorankamen. Das scheint sie bis heute zu motivieren.“

Wer sich am Computer zu Hause nach dem Büroalltag sehnt oder unverfälschte Naturklänge aus dem hohen Norden als Klangkulisse wünscht, wird auf der Website von Stéphane Pigeon garantiert fündig.