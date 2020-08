Es war die heißeste Woche seit fast 200 Jahren

In den letzten sieben Tagen gipfelte die Tagestemperatur im Schnitt bei 33,5 Grad: Ein Rekord, seitdem man 1833 in Ukkel (Brüssel) mit der Erfassung des Wetters und der Temperaturen begann. Der Rekordsommer von 1976 wurde in dieser Augustwoche geschlagen - zumindest was die Temperaturen betrifft.