Aktualisierung der Reisewarnungen: Spanien und Rumänien jetzt rote Zone

In Spanien, Rumänien und auf Malta ist die Ansteckungsgefahr groß und wird in den kommenden Tagen noch zunehmen. Für Rumänien wurden die meisten Regionen Rot eingefärbt. In Spanien erscheinen u. a. eine Provinz im Baskenland und die Region Kastilien in Rot. Erhöhte Wachsamkeit (Orange) gilt u. a. für die Provinzen Salamanca, Toledo, Alicante, Malaga und Cordoba.

Auch Malta erhält vom Dienst Auswärtige Angelegenheiten die Warnfarbe Rot. Nicht erlaubt sind auch Reisen nach Dänemark, Bulgarien, Finnland und Litauen. Im Vereinigten Königreich erscheinen die Regionen Leicester und Aberdeen in Rot.

In Frankreich wird das Departement Mayenne von Rot auf Orange geschaltet.

Der Süden von Portugal erscheint wieder Grün eingefärbt.

Für Kroatien wurden alle Gebiete auf Orange geschaltet.

Das Verbot in die Region um den Genfer See zu fahren, wurde aufgehoben. Es gilt erhöhte Wachsamkeit.

Reisen in Corona-Zeiten stellt noch immer ein Risiko dar. Die Lage in den europäischen Ländern kann sich schnell ändern. Vor der Abreise sollten Reisende unbedingt die Lage in ihrem Zielgebiet auf der Webseite der Auswärtigen Angelegenheiten prüfen.