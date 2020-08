Dänemark gibt Reisewarnung für Belgien aus

Wer ab morgen aus Dänemark nach Belgien reisen will, braucht dazu einen triftigen Grund. Diese Maßnahme hat das dänische Außenministerium verkündet. In Dänemark werden die Corona-Reisewarnungen jeden Donnerstag aktualisiert.

Ab Samstag müssen alle Rückkehrer aus Belgien auch 14 Tage lang in Quarantäne.

In Dänemark wird von Reisen in Ländern abgeraten, in denen über 30 Covid-19-Infektionen je 100.000 Einwohner festgestellt werden. Für Belgien gibt das dänische Außenministerium ein Verhältnis von 32,5/100.000 Einwohner an.