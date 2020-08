Regierungsbildner De Wever und Magnette werfen Handtuch in den Ring

Die Vorsitzenden der flämischen Nationalisten und der französischsprachigen Sozialisten hatten in den letzten zwei Wochen versucht, einen weiteren Koalitionspartner an Land zu ziehen. Der N-VA und der PS schwebte eine Regierung mit den flämischen Sozialisten der SP.A sowie den flämischen und französischsprachigen Christdemokraten der CD&V und CDH vor. Für eine Mehrheit im Bundesparlament muss aber eine weitere Partei an Land gezogen werden.

Den Ausschlag für das Scheitern gab eine gemeinsame Stellungnahme der Liberalen und Grünen am Donnerstag. Die Liberalen von der Open VLD und MR und die Grünen von Groen und Ecolo teilten mit, dass sie sich nicht länger gegeneinander ausspielen lassen wollten. Darüber hinaus übten sie auch Kritik an den Reformen, die N-VA und PS für die belgische Staatsstruktur vornehmen wollen.