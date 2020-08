Tropische Gewitter und Wolkenbrüche führen lokal zu Überschwemmungen

Das Gewitter entlud sich am Donnerstag auch über Flämisch-Brabant. In Dworp fielen 2,5 cm dicke Hagelkörner vom Himmel. In Tienen wurden in kurzer Zeit 54 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gerechnet. Das Unwetter in der Provinz verursachte auch Probleme bei der öffentlichen Verkehrsmittelgesellschaft De Lijn. In der Gegend um Waver waren Bäume umgeknickt und Äste auf die Wege gefallen. Keller und Straßen standen unter Wasser.