Brüssel: Randalierer verhaftet, der am Samstag schon bei den Krawallen in Blankenberge dabei war

Freitagabend führten Beamte am Liedtsplein in Schaarbeek Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden die beiden Beamten von einem Jugendlichen provoziert und beleidigt. Als die den jungen Mann zur Rede stellen wollten und seinen Ausweis verlangten, pöbelte er weiter und bei seiner Festnahme rief er die Umstehenden dazu auf, ihm zu helfen.

Bei der Festnahme verletzte er die beiden Beamten so schwer, dass sie einige Tage lang nicht arbeiten können. Bei der Feststellung der Identität des jungen Mannes stellte die Polizei fest, dass er erst 17 Jahre alt war und dass er am vergangenen Samstag bereits am Rande der Massenschlägerei am Strand von Blankenberge verhaftet worden war.

Schon am Samstag wurde er einem Jugendrichter vorgeführt. Am Samstag musste er dann vor einem Jugendrichter in Brüssel erscheinen, der ihn wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung und Körperverletzung in zwei Fällen in eine Anstalt für minderjährige Straftäter einwies.