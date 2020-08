Die Zahl der Corona-Neuinfizierungen steigt weiter leicht an

Mit durchschnittlich 604 Ansteckungen pro Tag liegt der aktuelle Trend aber nur noch 5 % über dem letzten Messzeitraum.

Aber, auch die Zahlen der Krankenhausaufnahmen und der Sterbefälle steigen wieder. So wurden in der vergangenen Woche durchschnittlich 33 neu infizierte Personen in Krankenhäuser eingeliefert - 23 % mehr als in der Woche davor.

Die Zahl der Sterbefälle, die auf eine Covid-19-Infizerung zurückzuführen sind, ist ebenfalls angestiegen. Wurden vor 7 Tagen noch durchschnittlich 3 Sterbefälle pro Tag gemeldet, so sind es jetzt 6 Fälle.

Fachleute führen dies auf eine Kombination von Corona, der großen Hitze und hohen Ozonwerten zurück. Betroffen sind hier mehrheitlich Insassen von Alten- und Pflegeheimen.