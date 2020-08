Fahrplanunterbrechung wegen besonderer "Person im Gleis"

Die Brüsseler Feuerwehr hatte in diesen Tagen einen ganz besonderen Rettungseinsatz. Sie musste einen verletzten Turmfalken von den Gleisen am Brüsseler Regionalbahnhof Simonis retten. Ein Reisender, der am Bahnsteig auf seinen Zug warteten, hatte die Hilfskräfte alarmiert.