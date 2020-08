Die HMM Gdansk, das zweitgrößte Containerschiff der Welt, hat in Antwerpen festgemacht

Die unter der Flagge Panamas laufende HMM Gdansk kam am Freitag aus Hamburg nach Antwerpen und wird am Sonntag von dort aus in Richtung Großbritannien wieder ablegen. Der Hafen von Antwerpen kann gerade einige besonders riesige Containerschiffe begrüßen.

Nächste Woche legt hier die HMM Rotterdam an und im September wird die HMM Hamburg auf ihrer Jungfernfahrt ebenfalls hierherkommen. Und erst Mitte Juni war die HMM Algeciras, das größte Containerschiff der Welt, zum Laden und Löschen in Antwerpen.

In Antwerpen freut man sich, dass nach wie vor die größten Containerriesen den Hafen anlaufen. Trotz der weltweiten Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie kann der Hafen recht stabile Zahlen vorlegen.

Im vergangenen halben Jahr registrierte das Hafenunternehmen „Port of Antwerp“ einen Zuwachs um 0,4 % im Bereich der Standard-Container im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Juni 2019.