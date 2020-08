Vor 100 Jahren fanden in Antwerpen die ersten Olympischen Spiele nach dem Ersten Weltkrieg statt

Antwerpen war als eine Stadt in einem Land wie Belgien, das im Ersten Weltkrieg schwer gelitten hatte, eine Symbolstadt für das Überwinden von heftigen Zeiten und dem Wiederauferstehen nach einem Krieg. Der Große Krieg hatte weltweit bis zu 17 Millionen Menschenleben gekostet…

Doch es musste schnell gehen, auch wenn noch nicht alle Kriegsschäden beseitigt waren. Graf Henri de Baillet Latour und sein Organisationsteam bekamen erst am 19. April 1919 grünes Licht für die Ausrichtung in der Schelde-Metropole und viel Geld stand ihnen auch nicht zur Verfügung. Doch nur 16 Monate später begannen diese Spiele und zwar mit einem neuen Symbol. Als Huldigung an den Frieden wurden Tauben freigelassen. Dies blieb so bis zum Jahr 1988, als bei der Eröffnung der Spiele in Seoul mehrere Friedenstauben im Olympischen Feuer verbrannten…

