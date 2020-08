Demonstration in Brüssel: Hunderte protestierten gegen die Corona-Maßnahmen

Zu dieser Aktion aufgerufen hatte die Bewegung "Viruswahnsinn", eine Organisation, die auch in den Niederlanden gegen die dort geltenden Corona-Regelungen vorgeht.

Auf der Webseite von "Viruswahnsinn" heißt es, dass man die Existenz des Virus nicht leugne, doch "was wir mit allem, was an unserem gesunden Menschenverstand noch da ist, nicht akzeptieren, ist die Ansteckungsgefahr und die Lebensgefahr dieses Virus, was von den Regierungen auf der ganzen Welt künstlich instandgehalten wird, um eine - seit kurzem - aufgewachte und sich wiedersetzende Bevölkerung im Zaum zu halten."

Wie die Fotos zeigen, trugen viele der Demonstranten keine Mundschutzmaske, obschon dies bei Menschenansammlungen an öffentlichen Plätzen in ganz Belgien und seit einigen Tagen in Brüssel im Besonderen verpflichtet ist.

Die Stadt Brüssel hatte diese Veranstaltung im Vorfeld für 200 Teilnehmer genehmigt. Es waren allerdings wesentlich mehr Personen erschienen. Um die Zahl der Teilnehmer so tief wie möglich zu halten, gab es am Ort der Demo ein Kommen und Gehen, denn die verschiedenen Gruppen erschienen "Corona-gerecht" in einzelnen Zeitfenstern.