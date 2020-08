Gespannte Ruhe in Blankenberge: Vier Hooligans festgenommen

Große Menschenmassen haben sich am Samstag nicht wirklich an die belgische Nordseeküste begeben. Trotzdem zeigte die Polizei nach dem tumultartigen vergangenen Wochenende in den Küstenbadeorten deutlich Präsenz. In Blankenberge war das kurz nötig, denn dort wollten sogenannte „Fans“ vom Fußballverein Club Brügge „der Polizei dabei helfen, für Ordnung zu sorgen“…