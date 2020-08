Unternehmerverband will, dass eine "graue Eminenz" die Regierungsgespräche übernimmt

De Wever und Magnette werden am Montag König Philippe ihren letzten Bericht zur Lage der Verhandlungen zur Bildung einer neuen belgischen Bundesregierung vorlegen und dabei um ihre Entlastung bitten.

Derzeit sieht es so aus, als ob wieder eine Eiszeit angebrochen ist, nach dem die grünen und die liberalen Parteien Groen, Ecolo, Open VLD und MR in der vergangenen Woche den Vor-Regierungsbildnern in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt hatten, vorerst keine Gespräche mehr führen zu wollen, da sie nicht damit einverstanden seien, gegeneinander ausgespielt zu werden.