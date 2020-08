Schwerer Sturz in der Lombardei: Saisonaus für Remco Evenepoel

Der aufstrebende junge belgische Radprofi Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) ist am Samstag bei der Lombardei-Rundfahrt in Italien schwer gestürzt. Er fiel bei der Abfahrt an der Muro di Sormano über ein Mäuerchen und stürzte in einem Graben. Dabei zog sich Evenepoel eine Verletzung zu, die für ihn das Ende dieser vielversprechenden Saison bedeutet.