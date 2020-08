Spannende Orte: Die Adornes-Domäne in Brügge

Es muss bei einem Besuch in Brüssel nicht immer nur der Belfried, das Gruuthuse-Museum oder die zahlreichen Grachten sein, die unbedingt besucht werden müssen. In dieser historisch so reichhaltigen Stadt gibt es viel mehr zu entdecken und einige regelrechte Perlen der Geschichte sind dort quasi am Wegesrand zu entdecken. Eines davon ist die Adornes-Domäne in Brügge, ein verborgenes mittelalterliches Juwel.