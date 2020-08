Vor Belgiens Nordseeküste sorgen Meeresleuchttierchen für ein beeindruckendes Schauspiel

Meeresleuchttierchen sind nicht parasitierende marine Dinoflagellaten, die zur Biolumineszenz fähig sind, die also leuchten können. Diese Einzeller sind ungiftig, könnten aber Irritation an Haut und Atemwege auslösen, weshalb betroffene Strände nicht selten gesperrt werden müssen. Die Mikroorganismen treten in warmen Monaten z.B. an der Nordseeküste oft in großen Schwärmen auf, verschwinden aber zumeist nach kurzer Zeit wieder. In der Dunkelheit leuchten die Schwärme hell und in unterschiedlichen Farben, wie jetzt eher in orange.

