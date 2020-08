Nur jeder 7. Arbeitslose in Belgien ist aktiv auf Suche nach einem Job

In den vergangenen Jahren ist die Arbeitslosigkeit in Belgien dank eines deutlich spürbaren Wirtschaftswachstums signifikant gesunken, dich in den entsprechenden Statistiken wird hierzulande nicht Rechnung mit denen getragen, die keine Arbeit haben und auch keine Arbeit suchen. Und diese Zahl ist laut einer aktuellen Arbeitsmarktstudie der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) in 20 Ländern weltweit höher als der Durchschnitt in den untersuchten Ländern.

Insgesamt soll es sich dabei in unserem Land um rund 1,4 Millionen Menschen zwischen 24 und 64 Jahren handeln, sechsmal mehr als die Zahl derer, die als arbeitsuchend gemeldet sind. Das bedeutet, dass nur etwa jeder 7. Arbeitslose in Belgien effektiv und aktiv auf der Suche nach einem neuen Job ist.