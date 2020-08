Spannende Orte: Das Red Star Line Museum in Antwerpen

Millionen Auswanderer aus ganz Europa suchten Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts ihr Glück in Amerika oder in Kanada, in der so genannten „Neuen Welt“. Als die Nazis in Deutschland die Macht übernahmen, wanderte noch einmal eine Welle jüdischer Europäer in die USA aus. Rund 2 Millionen dieser Auswanderer überquerten den „Großen Teich“ zwischen 1873 und 1934 an Bord eines Schiffes der Antwerpener Red Star Line. An diese Zeit erinnert das Red Star Line Museum im Antwerpener Hafenviertel am so genannten „Eilandje“.