Vincent Kompany beendet seine Spielerkarriere und wird Trainer des RSC Anderlecht

Vincent Kompany ist 2019 nach vielen erfolgreichen Jahren bei Manchester City in der Premier League in seine alte Heimat Brüssel zurückgekehrt, um dort als Spieler-Manager beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht aktiv zu werden. Diese Jobkombination sollte „Vince, the Prince“ wie er in Großbritannien genannt wird, für zwei Saisons übernehmen, doch plötzlich ist alles anders…

Krach im Trainerteam?

Inzwischen wurde auch deutlich, dass der bisherige RSC-Coach Franky Vercauteren seinen Verein verlässt. Mit ihm hat sich Kompany in der jüngsten Vergangenheit offenbar erheblich überworfen, wohl auch in sportlichen Fragen.

Vincent Kompany spielte 13 Jahre lang im Ausland, doch seine Laufbahn war nicht nur von Erfolgen geprägt, sondern auch von zahllosen Verletzungen. Und trotzdem wurde er einer der besten Fußballer Europas und ein internationales Aushängeschild für den Fußball in Belgien.

